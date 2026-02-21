Giggino O' prufessore

L'aspetto ironico della faccenda è che io e mia moglie, l'altra sera, avevamo spiegato con convinzione a nostro figlio l'importanza di andare a studiare in Inghilterra. E poi ieri abbiamo saputo che Luigi Di Maio, una delle eredità più preziose del Movimento Cinque Stelle (che, adesso si può dire, per molti ha rappresentato il Grande fratello della politica), è stato nominato professore onorario del prestigioso King's College di Londra. 'O Prufessore! Per uno che non sa parlare in italiano, insegnare in inglese in effetti è un upgrade. Facile non abbia capito l'incarico, ma «onorario» significa per fortuna che è gratuito e che non entrerà mai in un'aula.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

