Giani | Il cubo nero è figlio di padre incerto
Il cubo nero è al centro di un dibattito acceso, causato dalla mancanza di chi ne rivendichi la paternità. Nessuno sembra voler assumersi la responsabilità di questa figura misteriosa, che ha fatto discutere anche durante il Forum a Saturnia, dove si sono incontrati numerosi ministri. La sua presenza ha suscitato curiosità tra gli ospiti, che cercano di capire chi abbia realizzato questa installazione enigmatica. La discussione continua tra gli intervenuti.
Un cubo (nero) in cerca d’autore. Perché nessuno sembra volersene assumere la responsabilità. Il tema del cubo nero irrompe nel salotto di Bruno Vespa in occasione del Forum in masseria organizzato a Saturnia dove tra ieri e oggi sfilerà mezzo governo. E il cubo nero ormai è diventato un tema nazionale. A sollevarlo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il governatore toscano Eugenio Giani non si sottrae: "Il cubo nero? È figlio di padre incerto", esordisce sul palco con Vespa. Poi argomenta: "Nello spazio dove c’era il teatro storico, vi è stata una rigenerazione urbana che non è venuta molto felice.🔗 Leggi su Lanazione.it
Giani: “Il cubo nero? Figlio di padre incerto”Il sindaco di Firenze, Giani, ha commentato il progetto del nuovo edificio al posto del Teatro comunale, definendolo “figlio di padre incerto”.
Il “Cubo nero” di Firenze: cantiere senza controlli per mesi. E gli uffici si scontranoA Firenze, il cantiere del “Cubo nero” è rimasto senza controlli per mesi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giani: Il cubo nero? Figlio di padre incerto; Cubo nero, Giani: Intervento non felice, ora verifichi la magistratura; Giani: Il cubo nero è figlio di padre incerto; Tutti contro Funaro sul cubo nero. Centrodestra e Palagi: Funaro venga in Consiglio, lei: I nobili vengano in periferia. Nervi tesi anche in Regione. La Firenze sui giornali di venerdì 13 febbraio.
Giani: Il cubo nero? Figlio di padre incertoL’intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Saturnia (Grosseto) al Forum in Masseria 2026 ... lanazione.it
Matteo Renzi e il ‘cubo nero’: Pugno in un occhio, responsabilità del soprintendenteÈ un cazzotto in un occhio. Farlo in bianco e nero è un’aggravante non solo estetica... Ma il punto non è il mio giudizio personale. Il fatto è che evidentemente non avevo torto quando chiedevo di ... lanazione.it
Post molto serio: Nella giornata in cui il Presidente della Regione Eugenio Giani dichiara che non può assicurare che ci saranno fondi Regionali per completare il restauro del Franchi un uccellino ci fa' sapere che i lavori sono praticamente fermi e che molte a - facebook.com facebook