Giani | Il cubo nero è figlio di padre incerto

Il cubo nero è al centro di un dibattito acceso, causato dalla mancanza di chi ne rivendichi la paternità. Nessuno sembra voler assumersi la responsabilità di questa figura misteriosa, che ha fatto discutere anche durante il Forum a Saturnia, dove si sono incontrati numerosi ministri. La sua presenza ha suscitato curiosità tra gli ospiti, che cercano di capire chi abbia realizzato questa installazione enigmatica. La discussione continua tra gli intervenuti.

Un cubo (nero) in cerca d’autore. Perché nessuno sembra volersene assumere la responsabilità. Il tema del cubo nero irrompe nel salotto di Bruno Vespa in occasione del Forum in masseria organizzato a Saturnia dove tra ieri e oggi sfilerà mezzo governo. E il cubo nero ormai è diventato un tema nazionale. A sollevarlo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il governatore toscano Eugenio Giani non si sottrae: "Il cubo nero? È figlio di padre incerto", esordisce sul palco con Vespa. Poi argomenta: "Nello spazio dove c’era il teatro storico, vi è stata una rigenerazione urbana che non è venuta molto felice.🔗 Leggi su Lanazione.it

