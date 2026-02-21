Giammoro rapina con esplosivo alla BNL | sportello portato via e locali devastati

A Giammoro, una rapina con esplosivo ha provocato ingenti danni alla filiale BNL. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello automatico, portandolo via, e hanno causato danni agli interni dell’ufficio. Le fiamme hanno avvolto i locali, lasciando macerie e vetri rotti ovunque. La scoperta del raid ha allarmato i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili. La banca ha già avviato le indagini sulla vicenda.

Colpo nella notte: ladri fanno saltare il bancomat. L'incendio domato dai Vigili del Fuoco e fuga dei responsabili prima dell’arrivo delle pattuglie Notte di terrore a Giammoro: un’esplosione scuote la filiale BNL e lascia dietro di sé fiamme e devastazione. I ladri hanno fatto saltare lo sportello automatico per portar via l’intero modulo di contanti, dileguandosi prima dell’arrivo dei soccorsi. L’azione criminale è stata compiuta poco dopo le 3. Ignoti hanno utilizzato un potente esplosivo per forzare l’accesso alla banca e staccare l’intera cassa del bancomat, successivamente caricata e portata via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Messinatoday.it

