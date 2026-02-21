Giallo sulla scomparsa di Sarah Ferguson moglie del principe Andrea Aveva scritto a Epstein | Sposami

Sarah Ferguson scompare dopo aver scritto a Epstein: “Sposami”. La donna, ex moglie del principe Andrea, viveva ancora alla Royal Lodge di Windsor, dove ha lasciato alcuni oggetti personali. La sua scomparsa ha sorpreso amici e familiari, che hanno ricevuto messaggi confusi e inquietanti negli ultimi giorni. La polizia ha avviato le indagini, cercando di capire cosa sia accaduto dopo la comunicazione con Epstein. La vicenda resta avvolta da un alone di mistero.

E' giallo sulla scomparsa di Sarah Ferguson, l'ex moglie dell'ex Principe Andrea, che con lui continuava a vivere alla Royal Lodge della tenuta di Windsor prima che il fratello di Re Carlo coinvolto nello scandalo Epstein fosse costretto a lasciare la proprietà. Dopo il clamoroso arresto presso la sua abitazione provvisoria di Wood Farm, a Sandringham, di Andrew Mountbatten-Windsor giovedì, nel giorno del suo 66esimo compleanno, quando il non più reale ma ancora in linea per la successione al trono è stato trattenuto 12 ore presso una stazione di polizia, si moltiplicano le voci sulle sorti dell'ex duchessa di York, fuori dal cono di luce dei riflettori da cinque mesi, voci peraltro già intense dopo lo sfratto ai primi di febbraio.