Giacomo Mancini il grande meridionalista perseguitato dai giudici che voleva la separazione delle carriere

Giacomo Mancini, noto politico meridionalista, ha subito pressioni giudiziarie legate alle sue proposte di separare le carriere pubbliche. La causa risiede nelle accuse che gli sono state rivolte, legate a presunte irregolarità nelle sue funzioni pubbliche. Mancini ha sempre sostenuto di aver agito nel rispetto delle leggi, ma le indagini continuano a sollevare dubbi sulla sua integrità. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie di quegli anni.

Giacomo Mancini è stato uno degli uomini politici più importanti della Prima Repubblica. Segretario nazionale del Psi, più volte ministro, sul punto di andare al Quirinale il 1978, la sua storia personale si collega alla questione giustizia. Garantista convinto, fu vittima di un clamoroso errore giudiziario negli anni 90. Una grande vita politica. Figlio di Pietro Mancini, primo deputato socialista della Calabria e ministro nel post-fascismo, cosentino, Mancini fu eletto deputato il 1948. Rimase in carica sino al 1992. Nel 1964 diventò ministro della sanità, introducendo l'obbligatorietà del vaccino Sabin contro la poliomelite.