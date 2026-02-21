Germania | banche bloccano conti ad associazioni di sinistra rischio

In Germania, alcune banche hanno bloccato i conti di associazioni di sinistra, tra cui “Rote Hilfe”, per timore di sanzioni legate alle recenti politiche statunitensi. La decisione è arrivata dopo pressioni internazionali e preoccupazioni di rischi finanziari. Questa mossa ha creato tensioni tra le organizzazioni e il settore bancario, alimentando discussioni sulla libertà di associazione e sulla sicurezza dei fondi. La situazione si sta evolvendo, con le associazioni che cercano soluzioni alternative.

La Germania si trova a dover affrontare una situazione insolita e potenzialmente destabilizzante per le organizzazioni di sinistra: diverse banche hanno deciso di chiudere i conti correnti dell'associazione "Rote Hilfe" (Soccorso Rosso), temendo possibili sanzioni secondarie derivanti dalle politiche dell'amministrazione statunitense. La decisione è legata all'inclusione di gruppi affiliati, come Antifa Ost, in liste di presunti terroristi elaborate da Washington. Nonostante le contestazioni legali, le istituzioni finanziarie tedesche sembrano intenzionate a tutelarsi da rischi legali ed economici.