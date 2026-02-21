Geografia in crisi | il libro rivela come orientarsi nel mondo

Il libro di Francesca Carpanelli evidenzia le difficoltà degli studenti nel capire il mondo, causate dalla mancanza di insegnamenti pratici e aggiornati. Durante la presentazione a Ferrara, l’autrice ha sottolineato come molte mappe siano obsolete e poco utili per orientarsi nella realtà quotidiana. La discussione si è concentrata sulle sfide di un’educazione geografica che non riesce più a rispondere alle esigenze degli studenti. La questione resta centrale nel dibattito scolastico attuale.

La Geografia Ritorna al Centro del Dibattito: Presentazione del Libro di Francesca Carpanelli a Ferrara. Ferrara si prepara ad accogliere un'importante riflessione sul ruolo della geografia nel comprendere il mondo contemporaneo. Lunedì 21 febbraio, presso la sala Agnelli della biblioteca Ariostea, Francesca Carpanelli presenterà la terza edizione aggiornata del suo libro "La geografia in 30 lezioni", un'analisi delle sfide geopolitiche attuali e un invito a riscoprire l'importanza di una disciplina spesso sottovalutata. L'incontro sarà moderato da Mario Bovenzi. Una Disciplina in Crisi, un Bisogno Urgente.