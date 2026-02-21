Genova Rinasce | Paoli Majoli e un Futuro tra Storia e Sfide

Genova vive una fase di rinnovamento, causata dai progetti di riqualificazione di alcune zone storiche e dalla voglia di valorizzare il patrimonio locale. La città si sta trasformando, con interventi concreti come la riqualificazione di via Balbi e il recupero di alcuni edifici storici. Questo processo coinvolge cittadini, amministratori e imprenditori, tutti impegnati a costruire un futuro che rispetti la sua tradizione. La domanda ora è come si svilupperà questa rinascita urbana.

Genova tra Memoria e Futuro: Uno Speciale Cartaceo Esplora le Trasformazioni della Superba. Genova è al centro di un intenso dibattito culturale, una riflessione sulla sua identità in evoluzione, sospesa tra la salvaguardia delle sue radici storiche e l'apertura alle sfide del futuro. Un nuovo speciale cartaceo, presentato oggi, 21 febbraio 2026, offre uno sguardo a 360 gradi sulla città ligure e sui suoi abitanti, analizzando le trasformazioni che la plasmano e le contraddizioni che la animano. La pubblicazione si pone l'obiettivo di raccontare la complessità di Genova, una città che si interroga sul proprio destino.