Genova referendum | 50 aree per la propaganda ecco le vie chiave

A Genova, il Comune ha stabilito le zone dedicate alla propaganda per il referendum del 22-23 marzo, dopo aver individuato 50 aree in città. La decisione mira a regolare gli spazi per affissioni e comizi durante la campagna elettorale. Le vie scelte si trovano principalmente nel centro storico e in quartieri strategici come Sampierdarena. La mappa delle aree è stata pubblicata online per consentire ai gruppi politici di pianificare le attività.

Genova si prepara a esprimersi sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La Giunta comunale ha definito le regole per la propaganda elettorale, individuando le aree della città dove sarà possibile affiggere manifesti e svolgere comizi, in vista della cruciale consultazione popolare. La decisione, comunicata nella giornata di oggi, mira a garantire un equo accesso alla comunicazione per tutte le forze politiche in campo. Sono state infatti messe a disposizione cinquanta postazioni dedicate all'affissione di materiale elettorale, distribuite in modo capillare nei nove municipi che compongono il tessuto urbano genovese.