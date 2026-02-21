Genova crollo in galleria | 3 sfollati e un mistero sotto le strade

Un crollo in una galleria di Genova ha costretto tre persone a lasciare le proprie abitazioni. La galleria, parte di una rete antiaerea trasformata in parcheggio, si trova sotto le strade della città. Le autorità indagano sulle cause dell’incidente, mentre il mistero sulla struttura antica si approfondisce. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’evento solleva dubbi sulla sicurezza di queste vie sotterranee storiche. Le operazioni di verifica continuano nel cuore di Genova.

Genova è una città che nasconde un passato inaspettato sotto le sue strade: una rete di gallerie antiaeree, originariamente progettate per proteggere la popolazione durante i conflitti bellici e successivamente adattate per il sistema tranviario, oggi spesso utilizzate come parcheggi. Un recente crollo in corso Barsanti ha riportato alla luce questa realtà nascosta, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla conservazione di queste strutture. L’evento di ieri sera, che ha il crollo di un terrazzamento sopra l’ingresso di un garage in Castelletto, ha fatto emergere la vulnerabilità di queste gallerie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

