Genova crollo a Castelletto | 3 evacuati rischio idrogeologico torna

Un crollo a Castelletto, nel quartiere di Genova, ha portato all’evacuazione di tre persone e al ripresentarsi del rischio idrogeologico. Il cedimento di un muro di contenimento si è verificato venerdì sera, creando tensione tra residenti e autorità locali. La zona è stata immediatamente messa in allerta, mentre si valutano i danni causati dall’evento. La situazione resta sotto controllo, ma le preoccupazioni sulla stabilità del terreno continuano a crescere.

Castelletto Sotto Shock: La Fragilità del Territorio Ligure al Centro del Dibattito. Un’ombra di preoccupazione si allunga su Castelletto, un quartiere di Genova, a seguito del crollo di un muro di contenimento avvenuto nella serata di venerdì 21 febbraio 2026. L’evento ha portato all’evacuazione precauzionale di tre residenti e alla chiusura temporanea di via Caffaro, una delle arterie principali del quartiere. Le operazioni di soccorso, che hanno l’impiego di Vigili del Fuoco, operatori della Pubblica Assistenza e della Polizia Locale, si sono concluse nella notte con la riapertura della strada e l’accertamento che non vi fossero persone coinvolte sotto le macerie.🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo in Italia, crollo muro a Genova: 52 evacuatiIl maltempo ha provocato il crollo di un muro a Genova, costringendo 52 persone a lasciare le proprie case nell’area ex Gavoglio. Crollo muro a Castelletto: ricerche finite e strada riaperta, gli aggiornamentiUn crollo di un muro di contenimento a Castelletto ha causato la chiusura di via Caffaro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crolla un altro muro in città: tre persone evacuate, strada chiusa; Il crollo del muraglione a Genova nel quartiere di Castelletto; Paura in Castelletto, crollato un muraglione in passo Barsanti: tre residenti evacuati; Crollo muro a Castelletto: ricerche finite e strada riaperta, gli aggiornamenti. Crollo muro al Passo Barsanti a Castelletto: Vigili del Fuoco al lavoroGenova, cede un muraglione al Passo Barsanti in via Caffaro. Intervento di Vigili del Fuoco, cinofili e unità USAR per le verifiche. ligurianotizie.it Crollo a Castelletto, concluse le ricerche: nessun ferito. Riaperta all’una di notte via CaffaroTerminati i controlli sotto le macerie e nelle autorimesse, resta l’attenzione sui danni strutturali e sulle condutture danneggiate ... lavocedigenova.it Genova, crollo in via Napoli, terza notte da evacuati per 26 famiglie - facebook.com facebook #Genova, in serata crollo muro ingresso autorimessa in Passo Caporale Bersanti: in corso verifiche per escludere coinvolgimento di persone. Al lavoro squadra ordinaria, #cinofili e #USAR [ #20febbraio 21:15] x.com