Gasperini Ora i punti pesano di più non vogliamo cedere il 4° posto

Gasperini ha sottolineato che ora i punti sono fondamentali, perché la corsa per il quarto posto si fa più stretta. La Roma, invece, dovrà fare a meno di Dybala e Soulé, entrambi infortunati, durante la prossima partita contro la Cremonese. La squadra di Mourinho si prepara a una sfida complicata, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e mantenere la posizione in classifica. La partita si giocherà domenica allo stadio Olimpico.

Il tecnico della Roma: "Contro la Cremonese indisponibili sia Dybala che Soulé". ROMA - "Contro la Cremonese sarà una partita difficile, in questo momento i punti cominciano a pesare e a contare di più per tutti. Nel girone di ritorno le partite diventano ancora più equilibrate e difficili. È chiaro che noi abbiamo mille motivazioni fortissime. Se il campionato finisse ora verremmo premiati e non vogliamo più scendere. Dipende molto da noi, se non sbagliamo diventa difficile per gli altri". È quanto ha dichiarato l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese.

