Gasperini | Il calcio è un gioco di contatto | se fischi ogni contrasto togli gesti bellissimi

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia del match contro la Cremonese. La conferenza di Gasperini. Un parere sulla coppia Pellegrini-Zaragoza e sui margini di miglioramento? “ Credo che i margini di miglioramento ci siano, anche se Pellegrini ha giocato tanto e ci può stare un momento di minore brillantezza. Zaragoza dobbiamo dargli anche un attimo di tempo, l’abbiamo buttato in mezzo subito, ma ha delle caratteristiche molto valide che ha già fatto intravedere, per integrarsi con la squadra ha bisogno di qualche partit a”. Domani ci sono Wesley, Ndicka e Mancini diffidati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gasperini critica il gioco dal basso: i numeri che spiegano il calcio modernoGasperini ha espresso alcune considerazioni sul modo di giocare nel calcio contemporaneo, evidenziando come molte squadre puntino sulla costruzione dal basso.

Roma, Gasperini: Soulé e Dybala out. Totti sarebbe una grande risorsaDomani alle 20.45, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Cremonese di Davide Nicola. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà. tuttomercatoweb.com

Gasperini d'accordo con De Rossi: Il calcio non è 'fregare' un rigoreGenova - Non è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele ... ilsecoloxix.it

#Gasperini: "Il calcio è uno sport di contatto. Se mi togli il contrasto, togli un gesto tecnico e bellissimo per il gioco del calcio. Mi piace molto meno. I falli di mano sono un problema da sempre, le simulazioni sono un problema moderno. Dovute magari a val x.com

