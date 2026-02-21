Garlasco cosa può cambiare ora | le nuove consulenze e il nodo dell’alibi
Nel caso di Garlasco, le nuove consulenze potrebbero influenzare le indagini, portando a chiarire alcuni punti ancora oscuri. Le analisi tecniche sono state avviate per verificare dettagli precedentemente trascurati, come la provenienza di alcuni reperti. La questione dell’alibi torna al centro del dibattito, con nuovi accertamenti che potrebbero modificare le ipotesi iniziali. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda, mentre i familiari attendono risposte definitive.
C’è una parola che torna con insistenza, quando si parla del caso Garlasco in queste settimane: decisivo. Non è un’esagerazione giornalistica, ma la fotografia di una fase in cui le carte si stanno muovendo davvero. Dopo anni di processi e una condanna definitiva per Alberto Stasi, l’indagine aperta dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi riporta il caso in un territorio di verifica tecnica, più che di narrazione. Non è il tempo delle suggestioni. È il tempo delle consulenze. I prossimi passi: il peso delle analisi scientifiche. Il cuore della nuova fase investigativa è nelle verifiche tecniche attese nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Panorama.it
