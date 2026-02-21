Garlasco Chiara Poggi uccisa la notte? La nuova ipotesi svelata dalla genetista Marina Baldi e cosa non torna

Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa durante la notte: la nuova ipotesi sul delitto di Garlasco arriva dalla genetista Marina Baldi. A supportare questa teoria sarebbero le indiscrezioni arrivate dalla relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, in fase di stesura per la Procura di Pavia. Le 9:12 potrebbero essere l’orario di uscita di Alberto Stasi dalla villetta, e non di entrata come invece stabilito sin dalla prima sentenza emessa dal giudice Vitelli. Ancora, il bolo alimentare rinvenuto nello stomaco di Chiara in sede autoptica potrebbe non riguardare la colazione, sempre secondo Baldi.🔗 Leggi su Virgilio.it

Delitto di Garlasco, parla la genetista di Sempio Marina BaldiMarina Baldi, genetista e consulente tecnico del pool di difesa di Andrea Sempio, commenta l’uscita dalla clinica Genomica di Roma, dove ha incontrato il 37enne indagato per il delitto di Garlasco, accompagnata dagli avvocati.

Leggi anche: Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Garlasco, Sempio in tv: Il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi? Mai visto; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, Andrea Sempio: Non sono tranquillo: nessuno lo sarebbe in questa situazione. No, non ho visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi; Garlasco, chi è Marco Panzarasa e perché il pizzino con il nome del presunto killer di Chiara Poggi non ha valenza.

Garlasco, Chiara Poggi è stata uccisa di notte? La svolta sull’orario della morte che cambia tutti gli alibi. Cosa sappiamoE se Chiara Poggi non fosse stata uccisa al mattino, ma durante la notte? È questa l’ipotesi che riapre uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni ... corriereadriatico.it

Garlasco: possibile che Chiara Poggi sia stata uccisa la notte?Possibile che Chiara Poggi sia stata uccisa la notte? La genetista Marina Baldi rivela che tra le ipotesi al vaglio del pool della difesa Sempio c'è quell ... libero.it

Garlasco, cambia l'orario della morte di Chiara Poggi Così crollano molti alibi - facebook.com facebook

#Garlasco, nuove analisi sugli oggetti repertati di Chiara Poggi #Mattino5 x.com