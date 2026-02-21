Gardaland cerca nuovo personale | ecco le posizioni aperte

Gardaland cerca nuovo personale perché l’apertura della stagione è vicina. Con l’arrivo del 28 marzo, il parco assume addetti ai servizi, operatori e personale di sicurezza. La ricerca mira a coprire circa 200 posti disponibili, offrendo contratti a tempo determinato e opportunità di formazione. Molti candidati si presentano ogni anno per lavorare in uno dei parchi più visitati d’Italia. La selezione è aperta a chi desidera entrare nel mondo dell’intrattenimento.

Per l'intero Resort, sono ricercati nuovi tecnici manutentori. Nell'ambito della ristorazione, si cercano nuovi addetti al ricevimento, cuochi e commis di cucina, pasticceria e pizzeria, baristi e camerieri di sala.

