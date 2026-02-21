Gardaland | 1000 posti formazione e chance cerca lavoro

Gardaland ha annunciato una forte campagna di assunzioni, con oltre mille posti disponibili tra personale fisso e stagionale. La risorsa principale sono le opportunità di formazione e crescita offerte ai nuovi assunti. La strategia mira a rafforzare il team in vista dell’apertura della stagione, prevista per il 28 marzo. La compagnia vuole coinvolgere giovani e adulti in cerca di lavoro, offrendo loro un’occasione concreta di inserimento. La selezione si svolgerà nei prossimi mesi.

Gardaland Cerca Mille Talenti: Un Modello di Fidelizzazione al Centro della Crescita. Gardaland Resort si prepara ad accogliere la prossima stagione, in programma a partire dal 28 marzo, con un’ambiziosa campagna di reclutamento che punta a superare le mille assunzioni tra personale fisso e stagionale. L’iniziativa, che rappresenta un elemento chiave per la crescita e la competitività del resort, si concentra non solo sull’ampliamento dell’organico, ma anche sulla valorizzazione delle risorse umane già presenti all’interno dell’azienda. Il parco, situato a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, si appresta quindi a diventare un polo di attrazione cerca opportunità lavorative nel settore del turismo e del divertimento.🔗 Leggi su Ameve.eu Gardaland Resort: al via campagna selezione personale per 1000 stagionaliGardaland Resort ha avviato una campagna di assunzioni per 1000 posti stagionali a causa dell’imminente apertura della stagione, prevista per il 28 marzo. Si mette in moto il centro commerciale di Zafferia, apertura nel 2028 e oltre 1000 posti di lavoroDopo quasi vent'anni di attese, il centro commerciale di Zafferia sta per aprire. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gardaland cerca te: 1000 posti di lavoro per la nuova stagione; Gardaland, maxi-campagna reclutamento per 1000 posti di lavoro; Comunicazione Italiana; Gardaland Resort: 1000 assunzioni per la Stagione 2026, Recruiting Day. Gardaland cerca te: 1000 posti di lavoro per la nuova stagioneGardaland apre le porte al lavoro: 1000 assunzioni e Recruiting Day per la stagione 2026 che avrà inizio il prossimo 28 marzo ... veronaoggi.it Gardaland, maxi-campagna reclutamento per 1000 posti di lavoroLAVORO. In vista dell’inizio della nuova stagione il prossimo 28 marzo, il parco divertimenti sta selezionando nuovo personale. Recruiting days il 27 febbraio e il 5 marzo. ecodibergamo.it Gardaland, maxi-campagna reclutamento per 1000 posti di lavoro x.com Gardaland Resort ha attivato le selezioni per il 2026. Appuntamenti per il Recruiting Day il 27 febbraio e il 5 marzo. - facebook.com facebook