Garanzie Covid | UE indaga banche sotto accusa per richieste

L’Unione Europea ha avviato un’indagine dopo che un’imprenditrice italiana ha denunciato richieste di garanzie troppo stringenti da parte delle banche sui prestiti Covid. La donna ha spiegato di aver dovuto presentare garanzie aggiuntive per accedere alle misure di sostegno, nonostante i fondi fossero stati garantiti dallo Stato. La questione riguarda le procedure adottate dalle banche e le eventuali pratiche scorrette nelle richieste di sicurezza. Bruxelles vuole chiarimenti su come vengono gestiti questi finanziamenti.

Prestiti Covid e garanzie bancarie: Bruxelles apre un fascicolo sul caso di un’imprenditrice italiana. Un’imprenditrice del Comacchiese ha ottenuto l’attenzione dell’Unione Europea per una questione che potrebbe riguardare numerose aziende italiane: la richiesta di garanzie personali da parte delle banche, considerate eccessive rispetto alla copertura fornita dal Fondo Centrale di Garanzia sui prestiti Covid. La commissione per le petizioni dell’UE ha dichiarato ricevibile il suo esposto, aprendo un potenziale dibattito sulle pratiche creditizie adottate durante l’emergenza pandemica e sul loro impatto sul tessuto economico del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu Zelensky-Trump, svolta sulle garanzie: Europa sotto accusa, vertice Usa-Russia imminenteUn nuovo sviluppo nelle relazioni internazionali riguarda l’accordo preliminare su garanzie di sicurezza, con il coinvolgimento di Zelensky, Trump e le potenze mondiali. Serie B, Carrarese sotto accusa: contestazioni arbitrali e richieste di più trasparenza per la salvezza.La Carrarese ha accusato gli arbitri di aver compromesso la sua corsa alla salvezza in Serie B, denunciando decisioni discutibili durante le ultime gare. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Covid e prestiti, Bruxelles dalla mia parteLa commissione Ue accoglie la petizione dell’imprenditrice di Comacchio che sollevava dubbi sulle garanzie richieste dalle banche ... ilrestodelcarlino.it Ue. Eca: Protezione dalle frodi non uniforme per il fondo per la ripresa dal COVID da 650 miliardi di euroSecondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), ossia il fondo dell’UE da 650 miliardi di euro per favorire la ripresa dopo la pandemia ... notiziegeopolitiche.net Nel mirino del Pd trevigliese le garanzie fideiussorie e l’ipotesi di slittamento della consegna dell’opera - facebook.com facebook