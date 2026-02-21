Gamma Dacia attacca con qualità e prezzo

Dacia ha presentato il suo nuovo listino per il 2026, puntando su cinque modelli di successo: Sandero, Duster, Bigster, Jogger e Spring. La casa automobilistica punta a offrire veicoli con un ottimo rapporto qualità-prezzo, combinando affidabilità meccanica e tecnologie moderne. La strategia si concentra su un’offerta più ampia e accessibile, con un occhio di riguardo alle esigenze di chi cerca praticità e convenienza. La gamma si rivolge a chi desidera automobili semplici ma aggiornate.

Dacia per il 2026 cala un rinnovato quintetto di bestseller: Sandero, Duster, Bigster, Jogger e Spring, un’ offerta ampia ad alto rapporto tra efficienza e prezzo che fonde la concretezza meccanica a dotazioni tecnologiche. Il Marchio rumeno posiziona la Sandero Streetway, l’auto più venduta d’Europa, con un listino d’ingresso di 14.800 euro nell’allestimento Essential. La versione crossover Sandero Stepway a 16.500 euro offre la motorizzazione Eco-G 120 a GPL, capace di regalare una marcia fluida e pronta, abbinata al risparmio del gas. L’estetica propone una firma luminosa a LED con disegno a T rovesciata per enfatizzare lo sviluppo orizzontale della calandra e la larghezza del corpo macchina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

