Game of Thrones | Milano Wrestling e CHIKARA insieme grazie a Mike Quackenbush

Mike Quackenbush ha portato in Italia la collaborazione tra Milano Wrestling e CHIKARA per promuovere un evento speciale di wrestling. La sua presenza ha attirato molti appassionati, desiderosi di vedere l’azione dal vivo. La scelta di coinvolgere entrambe le organizzazioni mira a rafforzare il panorama locale, offrendo incontri inediti e coinvolgenti. L’evento si terrà nel centro di Milano, con numerosi incontri e guest speciali previsti. La data è stata già annunciata e attirerà molti fan da tutta la regione.

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Milano Wrestling e CHIKARA insieme grazie a Mike Quackenbush

L’uomo mascherato della WWE continua a mietere caos in quel di RAW, a NXT è pura rifondazione, in TNA il nuovo System domina la scena, mentre in AEW gli occhi vengono puntati sulla rinnovata faida tra il suo campione massimo, MJF e il prossimo sfidante ed ex campione, Hangman Page. In ognuno di questi show si potrebbe trovare una persona capace di spiccare più delle altre, ma non mi sento in grado di preferirne uno, dato che la settimana pronta a passare agli archivi è stata al quanto “sottotono”. Proprio per questo motivo, ho scelto di dedicare il Game of Thrones della settimana a ben tutt’altro profilo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net Game of Thrones: Il trionfo di THEKLATHEKLA ha conquistato il titolo di Game of Thrones, sorprendendo tutti con una vittoria inaspettata. Leggi anche: Migliori serie Netflix per fan di game of thrones Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Royal Shakespeare Company pronta a portare in scena il prequel di Game of Thrones; Rivivi il LIVE-Blog Singolo maschile: Grassl 4°, Malinin incanta! Rizzo a metà classifica; Gli Stati Uniti tornano ai supplementari e conquistano l’oro nell’hockey femminile contro il Canada a Milano; Tom Brady e Billie Jean King partecipano alla finale di hockey femminile USA vs Canada a Milano. A Milano 'Game of Sforza', una saga come 'Il trono di spade'Molto prima di 'Game of thrones', c'era Game of Sforza, la storia della famiglia che governò il Ducato di Milano nella seconda metà del XV secolo e in soli 50 anni sconvolse la città, portando ... ansa.it Davide Verazzani: «Porto in scena la saga degli Sforza come fosse Game of Thrones. Gli intrighi di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este uguali a quelli di Jon Snow e Daenerys»Intrighi, passioni, amori, alleanze e tradimenti che nulla hanno da invidiare alla serie tv Game of thrones (Il trono di spade). Non a caso Davide Verazzani ha intitolato «Game of Sforza» il suo ... milano.corriere.it MILANO WRESTLING FESTIVAL! Retrogaming, Merchandise, Documentario sui F.lli Giusto, Seminari, Area Bar... Te Lo Perdi #milano #wrestling #festival #italia - facebook.com facebook