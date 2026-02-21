Galaxy fit termina il supporto per questi tracker
Galaxy Fit non riceverà più aggiornamenti, una decisione che riguarda molti utenti. La causa è la fine del supporto ufficiale da parte di Samsung, che ha deciso di concentrare risorse su nuovi dispositivi e funzionalità. L’app Galaxy Wearable si prepara a introdurre novità e compatibilità con One UI 8. Chi possiede uno di questi tracker deve considerare che, presto, non riceverà più miglioramenti software. La fine del supporto sarà ufficialmente comunicata nelle prossime settimane.
questo testo analizza l’aggiornamento dell’ app Galaxy Wearable in vista di nuove implementazioni e l’arrivo di One UI 8.5, con un focus sulla gestione degli accessori e sui dispositivi interessati. il cambio di interfaccia promette una esperienza utente più fluida e una maggiore integrazione con le novità in arrivo. aggiornamento della galaxy wearables app: one ui 8.5 e nuove funzionalità. l’aggiornamento introduce una riproduzione grafica aggiornate e una nuova esperienza utente in linea con One UI 8.5. insieme all’interfaccia rivista, l’update aggiunge supporto per le prossime cuffie Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, amplificando l’integrazione tra dispositivi e software.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Samsung toglie il supporto alla serie galaxy s21Samsung interrompe gli aggiornamenti trimestrali per la serie Galaxy S21.
Argomenti discussi: I migliori smartwatch fitness, per allenarsi con un personal trainer al polso; Il Samsung Galaxy Watch Extremely ha raggiunto il prezzo più basso di sempre su Amazon: risparmia oltre $ 150; Samsung aggiorna l’app Wearable e termina il supporto per i vecchi braccialetti Galaxy Fit; Galaxy Buds 4 Pro flat stem, Separate app sound e Galaxy Wearable 8.5.
