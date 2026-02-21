Galaxy fit termina il supporto per questi tracker

Galaxy Fit non riceverà più aggiornamenti, una decisione che riguarda molti utenti. La causa è la fine del supporto ufficiale da parte di Samsung, che ha deciso di concentrare risorse su nuovi dispositivi e funzionalità. L’app Galaxy Wearable si prepara a introdurre novità e compatibilità con One UI 8. Chi possiede uno di questi tracker deve considerare che, presto, non riceverà più miglioramenti software. La fine del supporto sarà ufficialmente comunicata nelle prossime settimane.

© Mondoandroid.com - Galaxy fit termina il supporto per questi tracker

questo testo analizza l’aggiornamento dell’ app Galaxy Wearable in vista di nuove implementazioni e l’arrivo di One UI 8.5, con un focus sulla gestione degli accessori e sui dispositivi interessati. il cambio di interfaccia promette una esperienza utente più fluida e una maggiore integrazione con le novità in arrivo. aggiornamento della galaxy wearables app: one ui 8.5 e nuove funzionalità. l’aggiornamento introduce una riproduzione grafica aggiornate e una nuova esperienza utente in linea con One UI 8.5. insieme all’interfaccia rivista, l’update aggiunge supporto per le prossime cuffie Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, amplificando l’integrazione tra dispositivi e software.🔗 Leggi su Mondoandroid.com Leggi anche: Offerta Amazon per questi 4 Tracker compatibili con App Google Find My Device (solo Android) Samsung toglie il supporto alla serie galaxy s21Samsung interrompe gli aggiornamenti trimestrali per la serie Galaxy S21. Samsung Galaxy Fit 3 In 2025 Still Worth It Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I migliori smartwatch fitness, per allenarsi con un personal trainer al polso; Il Samsung Galaxy Watch Extremely ha raggiunto il prezzo più basso di sempre su Amazon: risparmia oltre $ 150; Samsung aggiorna l’app Wearable e termina il supporto per i vecchi braccialetti Galaxy Fit; Galaxy Buds 4 Pro flat stem, Separate app sound e Galaxy Wearable 8.5. Samsung aggiorna Galaxy Wearable: nuova interfaccia e addio ai vecchi Galaxy FitLa compagnia coreana aggiorna Galaxy Wearable: tra le tante novità c'è anche una nuova interfaccia più funzionale. tuttoandroid.net Galaxy Unpacked | 25 Febbraio 2026. Registrati entro il 24 febbraio per scoprire in anteprima tutte le promozioni di TIM sui nuovi Samsung Galaxy https://tim.social/samsung_galaxy #LaForzaDelleConnessioni - facebook.com facebook