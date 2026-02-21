Gala Olimpico | perché si lanciano i peluche ai pattinatori?
Durante il Gala Olimpico, si è verificato un gesto insolito: i tifosi hanno lanciato peluche ai pattinatori, invece di applausi o fiori. Questa usanza, chiamata Teddy Bear Toss, coinvolge spesso le squadre di hockey, ma è stata adottata anche in occasione delle gare di pattinaggio a Milano Cortina. Sul ghiaccio, i giovani atleti hanno raccolto i peluche portando un tocco di colore alla manifestazione. La scena si è ripetuta più volte durante l’evento, attirando l’attenzione di tutti.
Non esiste un bando a livello internazionale dei fiori, ma ormai è abitudine anche per un altro problema di sicurezza: i fiori perdono petali e altre parti sul ghiaccio e possono essere un ostacolo per gli atleti. Ai tifosi è piaciuta l'idea dei peluche che possono essere un dono personalizzato per i loro campioni. Si chiama Teddy Bear Toss. A Milano non abbiamo però visto i pattinatori raccogliere i peluche. Lo hanno fatto pattinatrici e pattinatori junior che attendevano il termine di ogni programma per uscire e raccogliere i pupazzi. Li portano davvero a casa i pattinatori? Forse. Spiega la Gazzetta dello Sport che i peluche vengono messi in sacchetti personalizzati, uno per ogni pattinatore, e lasciati nell’area riservata degli atleti.🔗 Leggi su Vanityfair.it
