Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026 dove vederlo gli ospiti tra fenomeni e icone
Il gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026 si svolge questa sera, attirando pubblico e appassionati nel grande palazzetto di Milano. La serata presenta spettacoli di artisti e campioni, tra cui alcune delle stelle più amate dal pubblico. I pattinatori esibiscono coreografie sorprendenti, mentre gli ospiti speciali scendono in pista per coinvolgere gli spettatori. La manifestazione promette emozioni intense, con luci e musica che accompagnano ogni singolo passo sul ghiaccio.
Le gare hanno assegnato medaglie e scritto record, regalandoci momenti indimenticabili, ma il pattinaggio artistico sul ghiaccio alle Olimpiadi 2026 non è ancora finito. Prima che il sipario cali definitivamente su questa edizione dei Giochi Invernali di Milano- Cortina, il Gala di pattinaggio regalerà al pubblico un’ultima serata diversa da tutte le altre, dove lo spettacolo è il vero protagonista. Smessi i panni dei concorrenti, gli atleti ci faranno entusiasmare un’ultima volta con i loro volteggi e le loro acrobazie. Carolina Kostner torna in pista per il Gala di pattinaggio. Sabato 21 febbraio l’ Ice Skating Arena di Milano cambia pelle e si trasforma nel grande teatro del Gala di pattinaggio che fa calare il sipario sulle Olimpiadi 2026.🔗 Leggi su Dilei.it
Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospitiIl Gala di chiusura del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano si svolge sabato 21 febbraio 2026, perché gli organizzatori vogliono concludere l’evento con un grande spettacolo.
Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serataIl gala di pattinaggio artistico a Milano si tiene per celebrare le Olimpiadi 2026, che si concluderanno con la cerimonia di domenica all’Arena di Verona.
Milano-Cortina 2026: 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport!
Argomenti discussi: Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata; A che ora il Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi oggi in tv: programma, streaming, partecipanti; Milano-Cortina, domani sera Gala olimpico del pattinaggio di figura.
Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentataIl Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 allieterà il pubblico nella serata di sabato 21 febbraio (a partire dalle ... oasport.it
Gala pattinaggio Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, Carolina Kostner aprirà lo show: ecco chi pattinerà dopo di lei nel grande evento sul ghiaccioNella serata di sabato 21 febbraio al Forum di Assago andrà in scena il Gala di pattinaggio delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: ecco cosa accadrà ... vogue.it
#MilanoCortina2026: pattinaggio di velocità al Milano Speed Skating Stadium con Lorello e Lollobrigida, Gala finale alla Milano Ice Skating Arena x.com
Milano Cortina 2026: Carolina Kostner e le stelle del ghiaccio illuminano il Gala di chiusura del pattinaggio di figura. Il 21 febbraio 2026 la Milano Ice Skating Arena ospiterà il grande spettacolo finale del pattinaggio di figura, un evento fuori gara che vedrà pro - facebook.com facebook