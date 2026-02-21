gala di pattinaggio alle olimpiadi 2026 dove vederlo gli ospiti tra fenomeni e icone

Il gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026 si svolge questa sera, attirando pubblico e appassionati nel grande palazzetto di Milano. La serata presenta spettacoli di artisti e campioni, tra cui alcune delle stelle più amate dal pubblico. I pattinatori esibiscono coreografie sorprendenti, mentre gli ospiti speciali scendono in pista per coinvolgere gli spettatori. La manifestazione promette emozioni intense, con luci e musica che accompagnano ogni singolo passo sul ghiaccio.

Le gare hanno assegnato medaglie e scritto record, regalandoci momenti indimenticabili, ma il pattinaggio artistico sul ghiaccio alle Olimpiadi 2026 non è ancora finito. Prima che il sipario cali definitivamente su questa edizione dei Giochi Invernali di Milano- Cortina, il Gala di pattinaggio regalerà al pubblico un’ultima serata diversa da tutte le altre, dove lo spettacolo è il vero protagonista. Smessi i panni dei concorrenti, gli atleti ci faranno entusiasmare un’ultima volta con i loro volteggi e le loro acrobazie. Carolina Kostner torna in pista per il Gala di pattinaggio. Sabato 21 febbraio l’ Ice Skating Arena di Milano cambia pelle e si trasforma nel grande teatro del Gala di pattinaggio che fa calare il sipario sulle Olimpiadi 2026.🔗 Leggi su Dilei.it

Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospitiIl Gala di chiusura del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano si svolge sabato 21 febbraio 2026, perché gli organizzatori vogliono concludere l’evento con un grande spettacolo.

Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serataIl gala di pattinaggio artistico a Milano si tiene per celebrare le Olimpiadi 2026, che si concluderanno con la cerimonia di domenica all’Arena di Verona.

Milano-Cortina 2026: 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.