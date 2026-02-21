Furti ripetuti nelle contrade Comitato cittadino incontra sindaco | Disponibili a vigilanza civica

A Villa Castelli, ripetuti furti nelle contrade hanno suscitato allarme tra i residenti. Il Comitato cittadino ha incontrato il sindaco per chiedere interventi più efficaci. Durante l’incontro, hanno proposto di organizzare una vigilanza civica volontaria per controllare meglio le zone più colpite. La paura di ulteriori furti cresce tra la gente, che cerca risposte concrete per tutelare le proprie case e proprietà. La situazione resta al centro dell’attenzione locale.

La proposta di un gruppo di cittadini di Villa Castelli con il contributo e l'esperienza di ex appartenenti alle forze dell’ordine oggi in pensione Per rappresentare formalmente tale situazione e sollecitare interventi concreti, nella mattinata del 19 febbraio 2026, una delegazione del Comitato delle contrade di Villa Castelli ha incontrato il sindaco presso la sede comunale. Nel corso dell’incontro è stata richiesta la convocazione di un vertice sulla sicurezza locale. Il comitato ha manifestato piena disponibilità a collaborare attivamente, anche attraverso il contributo e l’esperienza di ex appartenenti alle forze dell’ordine oggi in pensione e residenti nelle contrade, con l’obiettivo di favorire una rete di vigilanza civica responsabile e un dialogo costante con le istituzioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Niscemi, il comitato cittadino incontra Meloni: “Vogliamo restare qui, ma in sicurezza”A Niscemi, il comitato cittadino ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere garanzie di sicurezza.

Forteto: Abusi idrici e mancata vigilanza sulla produzione casearia, nonostante ripetuti dinieghi regionali.Il Forteto, noto per i problemi giudiziari e le accuse di abusi sui minori, ha continuato a utilizzare acqua senza permesso, nonostante i ripetuti rifiuti dalla regione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.