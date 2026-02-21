Furti nelle vie Morelli e Falcone giovane albanese finisce nei guai

Un giovane albanese è finito nel mirino delle forze dell’ordine dopo essere stato sorpreso a controllare la scena di un furto in via Morelli a Macerata. Secondo le indagini, avrebbe fatto da palo mentre il complice entrava in casa e avrebbe anche chiamato per avvisarlo dell’arrivo dei carabinieri. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora si attende il seguito delle indagini.

È accusato di aver fatto da palo durante un furto commesso in una abitazione di via Morelli a Macerata e di aver telefonato al complice che aveva fatto irruzione in casa, avvisandolo della presenza dei carabinieri. Era anche stato trovato in possesso di gioielli, provento di un altro furto in anitazione. Nei guai è finito un giovane albanese, Bledi Cera, 24 anni. Per lui, già arrestato per altri episodi analoghi, commessi nell'anconetano, dai carabinieri di Osimo, arriva un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il fatto che gli viene contestato era avvenuto il 7 dicembre scorso, intorno alle 18.