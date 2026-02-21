Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi | Chiediamo scusa È stato inappropriato

Durante la trasmissione delle Olimpiadi su Rai Due, un commento inappropriato è stato pronunciato in diretta, rivelando un episodio di insensibilità. Un collaboratore ha detto: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano”, senza censura. La frase ha suscitato scalpore tra gli spettatori e ha portato la Rai a chiedere scusa pubblicamente. L’incidente ha attirato l’attenzione sui limiti delle comunicazioni durante eventi sportivi internazionali.