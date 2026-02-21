Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi | Chiediamo scusa È stato inappropriato
Durante la trasmissione delle Olimpiadi su Rai Due, un commento inappropriato è stato pronunciato in diretta, rivelando un episodio di insensibilità. Un collaboratore ha detto: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano”, senza censura. La frase ha suscitato scalpore tra gli spettatori e ha portato la Rai a chiedere scusa pubblicamente. L’incidente ha attirato l’attenzione sui limiti delle comunicazioni durante eventi sportivi internazionali.
Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai, "mai nominato" durante la direttaDurante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Ghali ha recitato un passo di Rodari, attirando subito l’attenzione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner racconta cos'è successo contro Mensik: Non sono stato lucido, sto vivendo un periodo di calo.
