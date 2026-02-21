Funivia Trento-Bondone | sei gruppi in gara per progettare il primo tratto

Sei team competono per disegnare il primo tratto della funivia Trento-Bondone, collegando il centro città a Sardagna. La gara nasce dall’esigenza di migliorare i collegamenti urbani e ridurre il traffico nella zona. Ogni gruppo presenta soluzioni innovative, con proposte che prevedono linee più sicure e sostenibili. La scelta finale influenzerà il futuro trasporto pubblico locale e il modo in cui i cittadini si spostano in città. La decisione arriverà nelle prossime settimane.

Sono sei i gruppi in gara per la progettazione del primo tratto della nuova funivia Trento-Bondone, dalla città fino a Sardagna. L'importo a base d'asta è pari a 1,9 milioni di euro, oltre a IVA, oneri assistenziali e previdenziali, opzione del quinto d'obbligo, per un valore complessivo stimato dell'appalto pari a 2,37 milioni di euro. Il costo complessivo dell'intervento, costituito dalle due tratte Trento-Sardagna e Sardagna-Monte Bondone, è stimato in circa 96 milioni di euro. Per la prima tratta, Trento-Sardagna, è stimato un costo di 46 milioni, per i quali è previsto un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari a 37,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Funivia Trento-Bondone, al via le ipotesi sulla seconda tratta: dove potrebbe passareLa discussione sulla seconda tratta della funivia tra Trento e Bondone entra nel vivo.

