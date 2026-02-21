Fuga folle a Gualtieri | inseguimento sbandamento e denuncia per

Un inseguimento tra Gualtieri e l'ex Statale 63 ha coinvolto un’auto che, durante la fuga, ha sbandato in modo pericoloso. La polizia ha intercettato un veicolo che accelerava irregolarmente, costringendo l’automobilista a perdere il controllo. Il conducente, un uomo di 40 anni di origine marocchina, è stato fermato e denunciato per guida spericolata. La scena si è conclusa con il veicolo fermo sulla strada, mentre gli agenti hanno proceduto ai controlli.

Un inseguimento ad alta velocità, culminato con lo sbandamento di un'auto alla rotonda tra Gualtieri e l'ex Statale 63, ha portato al deferimento di un quarantenne di origine marocchina. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, a seguito di un controllo sfuggito e di una fuga che ha messo a rischio la sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per identificare un secondo occupante del veicolo, anch'esso fuggito dalla scena. La vicenda si è svolta mercoledì pomeriggio a Santa Vittoria di Gualtieri, in un quartiere residenziale dove la presenza di un'auto sospetta aveva destato allarme tra gli abitanti.