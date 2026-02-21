Fuga a Macerata | passaporto smarrito 24enne arrestato per furti

Bledi Cera, 24enne albanese, è stato arrestato a Macerata dopo aver perso il passaporto e tentato di fuggire. La polizia lo ha fermato in un appartamento, dove si nascondeva dopo aver commesso alcuni furti nel centro città. Durante le indagini, è emerso che l'uomo aveva già avuto problemi con la legge. Cera è stato trasferito in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti locali.

Passaporto fatale: ventiquattrenne arrestato a Macerata dopo una fuga improvvisa. Un ventiquattrenne di nazionalità albanese, Bledi Cera, è stato arrestato a Macerata e posto in custodia cautelare in carcere con l'accusa di furto e ricettazione. L'arresto è avvenuto in seguito a un tentativo di fuga durante un controllo delle forze dell'ordine, durante il quale il giovane ha involontariamente perso il proprio passaporto, elemento che ha permesso l'identificazione certa. L'episodio si inserisce in un contesto di indagini già in corso per una serie di furti nella zona. La dinamica dell'arresto: un errore costa caro.