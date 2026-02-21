Frosinone-Empoli | 2-2 Shpendi sfiora la vittoria Koutsoupias

Nel match tra Frosinone ed Empoli, terminato 2-2, Shpendi ha colpito un palo che avrebbe deciso il risultato. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con i padroni di casa che hanno spinto per la vittoria. Koutsoupias ha segnato un gol importante, ma non è bastato per conquistare i tre punti. La sfida ha regalato emozioni e tante azioni offensive da entrambe le squadre. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro avvincente fino alla fine.

Frosinone-Empoli, un Pareggio con un Sapore Agrodolce al Benito Stirpe. Si è conclusa 2-2 la sfida tra Frosinone ed Empoli, disputata ieri sera allo stadio Benito Stirpe. Un pareggio che lascia entrambe le squadre con qualche rimpianto, dopo una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. L’Empoli è passato in vantaggio in due occasioni, ma il Frosinone ha dimostrato carattere, pareggiando entrambe le volte e sfiorando la vittoria. Un Inizio Shock e la Reazione Ciociara. L’Empoli ha sbloccato il risultato al 18’ minuto con Shpendi, sfruttando un’incertezza della difesa avversaria. L’attaccante ha trovato il varco giusto per battere il portiere Palmisani, portando in vantaggio la squadra toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone: allo Stirpe finisce 2-2Shpendi ha segnato due volte contro l’Empoli, facendo sperare nel successo al Frosinone, ma entrambe le occasioni sono state neutralizzate.

Super Shpendi ne fa due e l'Empoli rallenta la corsa del Frosinone verso la Serie AShpendi ha segnato due gol, causando il pareggio dell’Empoli contro il Frosinone.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.