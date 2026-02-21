Friburgo-Borussia Monchengladbach domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Friburgo ha conquistato tre punti fondamentali contro il Borussia Monchengladbach, una vittoria che cambia gli equilibri in classifica. La squadra di Schuester ha dominato il primo tempo, segnando due gol e mostrando una buona organizzazione offensiva. Con questa vittoria, il Friburgo si avvicina alla zona europea, mentre il Monchengladbach fatica a uscire dalla crisi. La partita si è conclusa 3-1, lasciando aperte diverse possibilità per le prossime giornate.

