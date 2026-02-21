Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 21 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 21 febbraio, si conclude la competizione di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge a Livigno, in provincia di Sondrio, dove sono in programma tre finali per assegnare i titoli. La giornata rappresenta il momento finale di questa disciplina, che ha attratto molti spettatori con le sue evoluzioni spettacolari. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta televisiva e in streaming, mentre alcuni italiani sono in gara per conquistare le medaglie.

© Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 21 febbraio si conclude il programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) verranno assegnati ben tre titoli per chiudere in bellezza l’avventura a cinque cerchi dello sport che ha messo in palio il maggior numero di corone (ben quindici) in questa edizione dei Giochi. L’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis, che andrà a caccia di una medaglia nello skicross: il Campione del Mondo in carica, che in stagione è già riuscito a vincere in Coppa del Mondo, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico.🔗 Leggi su Oasport.it Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi a Livigno si sfidano gli italiani nello sci freestyle. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Olimpiadi Milano Cortina, i risultati di oggi: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big air; Flora Tabanelli bronzo a Milano Cortina 2026: prima medaglia per l'Italia nello sci freestyle, è terza nel big air; Olimpiadi 2026, Livigno sotto la neve: annullate le gare di freestyle di oggi. Ecco il nuovo programma per domani. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per il biathlonI Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Oggi finali di freestyle (ski cross femminile, halfpipe maschile, salti maschile), biathlon (con speranz ... tg24.sky.it Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 21 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 febbraio va in scena la diciottesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo ormai arrivati alle ultime battute ... oasport.it Olimpiadi: oggi freestyle, bob e short track. Fontana e Lollobrigida ancora in pista ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com Milano Cortina 2026. Freestyle sky, Big Air. Lo spettacolare salto di Mac Forehand, il video Segui la diretta delle gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-impresa-di-flora-tabanelli-18-anni-bronzo-nellacrobatico-oggi-finale-p - facebook.com facebook