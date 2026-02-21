Fratoianni Avs | Corte Suprema Usa boccia i dazi Governo prenda esempio – Il video
La Corte Suprema americana ha annullato i dazi imposti durante l’amministrazione precedente, accusando le tariffe di danneggiare il commercio internazionale. Questa decisione evidenzia come le politiche protezionistiche possano essere contestate in tribunale. Il fatto ha suscitato reazioni di aziende e analisti, che sottolineano la necessità di strategie più aperte. Il governo italiano, invece, continua a mantenere una posizione di attesa su questioni simili. La situazione apre nuovi scenari nel dibattito commerciale globale.
(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2026 "La Corte Suprema americana boccia clamorosamente la guerra commerciale di Trump e i suoi dazi, molto più coraggiosa del governo italiano che, ancora una volta, anche su questo fronte, si è mostrato subalterno e incapace di reagire. Che prenda esempio" così il deputato Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Usa, Corte Suprema boccia i dazi di TrumpLa Corte Suprema ha respinto la mossa del governo di imporre dazi globali, ritenendo che questa azione abbia infranto le leggi federali.
