Fratino in SOS | 8,7M € UE per salvare l’uccello chiave delle coste

L’Unione Europea ha stanziato 8,7 milioni di euro per un progetto dedicato al fratino, un uccello costiero che rischia di scomparire a causa dell’urbanizzazione e dell’erosione delle spiagge. La cifra servirà a rafforzare le aree di nidificazione e a sensibilizzare le comunità locali sull’importanza di preservare questa specie. L’intervento coinvolge le coste italiane e croate, dove il fratino rappresenta un simbolo di biodiversità e turismo sostenibile. Le attività inizieranno nei prossimi mesi.

Fratino in Salvataggio: Un Progetto Europeo da 8,7 Milioni di Euro per le Coste Italiane e Croate. Un’iniziativa da 8,7 milioni di euro, finanziata dall’Unione Europea, è stata lanciata per proteggere il fratino, una specie di uccello costiero a rischio estinzione, e promuovere un turismo più sostenibile lungo le coste italiane e croate. Il progetto, denominato Life Alexandro, coinvolge tredici partner e mira a invertire il declino di questa specie cruciale per la salute degli ecosistemi dunali, con un particolare sulle aree costiere della Toscana. Un Ecosistema in Bilico: L’Importanza del Fratino.🔗 Leggi su Ameve.eu Progetto europeo per salvare il fratino: Parco San Rossore protagonistaIl Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli partecipa al progetto europeo LIFE Natura “ALEXANDRO” per salvare il Fratino, una piccola specie di uccello in via di estinzione. Sos per due bambini da salvareDue bambini in grave condizione hanno bisogno di aiuto urgente. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Salvare il Fratino, la specie sentinella delle spiagge a rischio estinzione: la Toscana nel progetto europeo "Life Alexandro" https://bit.ly/savefratinoUE26 - facebook.com facebook Salvare il Fratino, la specie sentinella delle spiagge a rischio estinzione: la Toscana nel progetto europeo "Life Alexandro" C D·A bit.ly/savefratinoUE26 x.com