Francia | paura per gli scontri durante i cortei in omaggio a Quentin Deranque
Una serie di scontri tra manifestanti e controprotestanti si verificano in diverse città francesi, dopo che i cortei in omaggio a Quentin Deranque sono degenerati in violenza. La causa principale sono state le tensioni tra i gruppi opposti, che si sono scontrati con pietre e fumogeni. A Lione e Rennes, le forze dell’ordine tentano di contenere gli scontri, mentre i cittadini assistono preoccupati alle scene di caos. La situazione rimane molto tesa in tutto il paese.
Parigi, 21 febraio 2026 – Da Lione a Rennes, la Francia tiene il fiato sospeso per le manifestazioni in omaggio a Quentin Deranque e le contromanifestazioni annunciate. “Restate calmi”, “non rispondete alle provocazioni”, ha detto una delle due organizzatrici, Aliette Espieux, alla folla poco prima dell’inizio della marcia. Ripetendo lo stesso messaggio diffuso in mattinata dal presidente francese, Emmanuel Macron. Marcia per Quentin Deranque a Lione, Macron invita "tutti alla calma" La paura che gruppi rivali si affrontino e che i cortei degenerino in violenze è alta: a Lione, la prefetta Fabienne Buccio ha dichiarato che “nessun incidente sarà tollerato”, garantendo un dispiegamento eccezionale di forze dell’ordine e una videosorveglianza tramite droni fino a tarda serata, per scongiurare gli scontri a margine del corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Francia, non ancora identificati gli autori dell’omicidio di Quentin DeranqueA Lione, il 16 febbraio, il procuratore Thierry Dran ha annunciato che gli autori dell’aggressione mortale a Quentin Deranque, militante nazionalista, sono ancora sconosciuti.
Quentin Deranque ucciso in Francia, Macron a Meloni: "La smetta di commentare gli affari nostri"Quentin Deranque è stato ucciso a Lione, e il fatto ha scatenato tensioni tra Francia e Italia.
A Lione la marcia per il militante di destra radicale Quentin Deranque. Alcuni slogan chiedono giustizia, altri con lo striscione 'l'estrema sinistra uccide' #ANSA x.com
Circa 2mila persone stanno sfilando a Lione per commemorare l'attivista di destra Quentin Deranque. Distribuiti centinaia di cartelli con la scritta: "Ucciso dalla milizia di Melenchon" - facebook.com facebook