Francia Macron sulla morte di Deranque | Nella Repubblica nessuna violenza è legittima

Quentin Deranque, studente di estrema destra, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in scontri tra attivisti di sinistra e destra a Lione. La sua morte deriva da un'aggressione durante una manifestazione, che ha portato a un aumento delle tensioni politiche in città. Il presidente francese Macron ha annunciato incontri ufficiali per discutere delle azioni contro i gruppi violenti, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine pubblico tra le proteste. La vicenda ha suscitato un intenso dibattito pubblico.

Il presidente francese Emmanuel Macron terrà riunioni la prossima settimana per esaminare il tema dei gruppi di attivisti violenti, dopo la morte dello studente di estrema destra Quentin Deranque, aggredito durante scontri tra con attivisti di estrema sinistra a Lione giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale. Un episodio che ha evidenziato un clima di profonde tensioni politiche in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Intervenendo alla fiera agricola di Parigi, Macron ha invitato “tutti a mantenere la calma” in vista delle commemorazioni organizzate per oggi, tra cui la principale a Lione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

