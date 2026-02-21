Francavilla al Mare raccolta solidale per il canile | servono cibo e antiparassitari

A Francavilla al Mare, la comunità si mobilita per aiutare il canile locale, che sta affrontando una carenza di cibo e antiparassitari. La Lndc Animal Protection, sezione di Francavilla, organizza una raccolta di generi di prima necessità per sostenere gli animali abbandonati e i randagi della zona. La richiesta include cibo, medicinali e prodotti per la cura quotidiana. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per sostenere questa iniziativa. La raccolta resta aperta fino alla fine del mese.

Nei punti vendita aderenti sono stati allestiti appositi contenitori con la scritta "Raccolta per il canile di Francavilla", dove i cittadini possono lasciare generi di prima necessità Prosegue a Francavilla al Mare la mobilitazione a favore degli amici a quattro zampe. È attiva una raccolta per il canile cittadino, promossa dalla Lndc Animal Protection – sezione di Francavilla al Mare – con l'obiettivo di garantire cibo e cure agli animali ospitati nella struttura. Nei punti vendita aderenti sono stati allestiti appositi contenitori con la scritta "Raccolta per il canile di Francavilla", dove i cittadini possono lasciare generi di prima necessità.