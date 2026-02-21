Foto di violenza malattia e fratture sanate con l' oro

Una serie di foto mostra violenza, malattia e fratture riparate con l’oro. Le immagini evidenziano come le aggressioni lascino segni concreti su corpi e menti, mentre interventi medici e processi di guarigione cercano di riparare le ferite. La collezione, raccolta in un’esposizione, invita a riflettere sulle conseguenze di atti violenti e sulla resilienza delle persone. La mostra prosegue fino alla fine del mese, attirando l’attenzione di numerosi visitatori.

“La violenza lascia ferite sul corpo, nell’anima e nella dignità delle persone. Per questo credo profondamente nell’importanza di una comunicazione sociale capace di andare oltre le parole e di arrivare dritta al cuore”. Le parole sono di Filomena Lamberti, prima vittima in Italia sfregiata dal marito con l'acido dopo decenni di violenza fisica e psicologica, a proposito della mostra fotografica Women for women against violence, in cui è ritratta insieme ad Antonia Liskova. La mostra, presentata oggi, 21 febbraio, sarà esposta alla sala Xenia di Trieste fino al 1° marzo. Gli scatti, 21 ritratti fotografici in formato grande, raccontano storie vere di donne che hanno vissuto la violenza o il tumore al seno e che hanno scelto di trasformare la propria esperienza personale in un messaggio pubblico di consapevolezza e rinascita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Industria, in un anno sanate 27 crisi. Urso: salvi 14.000 posti di lavoroNel corso di un anno, sono state risolte 27 crisi industriali, con l’obiettivo di favorire la stabilità e la ripresa del settore.

La torre dell'orologio di Palena illuminata con i colori del Venezuela: "Contro ogni forma di violenza" [FOTO]La torre dell'orologio di Palena si è illuminata con i colori della bandiera venezuelana, giallo, blu e rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà verso il popolo venezuelano.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.