Foto di violenza malattia e fratture sanate con l' oro
Una serie di foto mostra violenza, malattia e fratture riparate con l’oro. Le immagini evidenziano come le aggressioni lascino segni concreti su corpi e menti, mentre interventi medici e processi di guarigione cercano di riparare le ferite. La collezione, raccolta in un’esposizione, invita a riflettere sulle conseguenze di atti violenti e sulla resilienza delle persone. La mostra prosegue fino alla fine del mese, attirando l’attenzione di numerosi visitatori.
“La violenza lascia ferite sul corpo, nell’anima e nella dignità delle persone. Per questo credo profondamente nell’importanza di una comunicazione sociale capace di andare oltre le parole e di arrivare dritta al cuore”. Le parole sono di Filomena Lamberti, prima vittima in Italia sfregiata dal marito con l'acido dopo decenni di violenza fisica e psicologica, a proposito della mostra fotografica Women for women against violence, in cui è ritratta insieme ad Antonia Liskova. La mostra, presentata oggi, 21 febbraio, sarà esposta alla sala Xenia di Trieste fino al 1° marzo. Gli scatti, 21 ritratti fotografici in formato grande, raccontano storie vere di donne che hanno vissuto la violenza o il tumore al seno e che hanno scelto di trasformare la propria esperienza personale in un messaggio pubblico di consapevolezza e rinascita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Industria, in un anno sanate 27 crisi. Urso: salvi 14.000 posti di lavoroNel corso di un anno, sono state risolte 27 crisi industriali, con l’obiettivo di favorire la stabilità e la ripresa del settore.
La torre dell'orologio di Palena illuminata con i colori del Venezuela: "Contro ogni forma di violenza" [FOTO]La torre dell'orologio di Palena si è illuminata con i colori della bandiera venezuelana, giallo, blu e rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà verso il popolo venezuelano.
Violenza, una malattia da curare. Nasce la Carta di Padova per la gestione sanitaria degli abusiUn documento dell’Università per aiutare le vittime, dai bambini alle donne. Ora una strategia per creare team multidisciplinari e spazi dedicati che uniscano ospedali e territorio Lividi, ferite, ... rainews.it
Violenza: è più di una ferita, è una malattia da curareNon è solo un occhio nero o una ferita che sanguina. La violenza è un veleno che altera il DNA, sconvolge il sistema nervoso e si tramanda, quasi fosse contagiosa, di generazione in generazione. repubblica.it
