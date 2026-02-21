Forza Italia e sindaco Olivetti sempre più vicini | intesa sulle tariffe per lo sport

Forza Italia e il sindaco Olivetti hanno raggiunto un accordo sulle tariffe degli impianti sportivi comunali. La firma dell’intesa è prevista già nelle prossime giorni, dopo settimane di confronti. Olivetti ha annunciato che la delibera sulla riduzione delle tariffe sarà approvata a breve, rispondendo a una richiesta avanzata subito dopo l’insediamento della nuova segreteria azzurra. La misura mira a rendere più accessibili le strutture per le società sportive locali.

Olivetti-Forza Italia, trovato l’accordo sulle tariffe comunali degli impianti sportivi. "Il sindaco Olivetti ha confermato l’imminente approvazione delle nuove tariffe dando così puntuale riscontro ad un’altra (certamente quella più spinosa) istanza presentata all’indomani dell’insediamento della nuova segreteria azzurra e che faceva parte di un pacchetto di richieste ritenute da noi "preliminari e condizionanti" spiega Roberto Paradisi, coordinatore di Forza Italia - L’abbassamento drastico delle tariffe (che riporterà le tariffe comunali a quote sostenibili per le società sportive) verrà formalizzata con delibera di Giunta la prossima settimana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

