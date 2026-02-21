Ford GT40 | all' asta un rarissimo esemplare stradale

Una Ford GT40 MK I, uno dei pochi esemplari stradali mai prodotti, sarà messa all’asta da Rm Sotheby’s a Miami. La vettura si distingue per la livrea Carmen Red e il motore V8 Ford 289 da 4,7 litri, usato anche nelle competizioni degli anni Sessanta. La casa d’aste valuta il suo valore tra i 6,5 e gli 8 milioni di dollari. La vendita attirerà appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La data dell’asta è fissata per il prossimo mese.

Sarà la rara Ford GT 40 Mk1 del 1967 la regina dell'asta di Rm Sotheby's il 27 Febbraio in occasione di ModaMiami, uno dei concorsi di eleganza più vivaci e colorati del Nord America. Icona assoluta del motorsport con quattro 24 Ore di Le Mans vinte dal 1966 al 1969, la Ford GT40 rimane nei sogni di ogni collezionista, e, in particolare, la vettura offerta nel corso del grande evento in Florida è una delle sole 31 vetture omologate per la strada. Venduta al suo primo proprietario dal concessionario Ford di Lynn, in Massachusetts, arriva nella sua livrea Carmen Red e con il leggendario motore Ford V8 289, leggero ed affidabile, quello grazie al quale la GT40 riuscì a vincere a Daytona nel 1965 e a competere a Le Mans.