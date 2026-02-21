Forbidden fruit 3 replica puntata del 21 febbraio in streaming | Video Mediaset
Il personaggio di Halit si infuria e decide di allontanare Yildiz dalla villa. La puntata di oggi di Forbidden Fruit 3 mostra il suo gesto deciso, che mette in crisi la convivenza tra i protagonisti. I fan della soap turca seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda, mentre Yildiz cerca di capire cosa le riserveranno i prossimi giorni. La scena si svolge in un momento di forte tensione tra i personaggi principali.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit, furioso, vuole cacciare Yildiz dalla villa. Ender decide allora di rischiare di più con un nuovo piano. Intanto, Zehra, seguendo un consiglio di Yildiz, raccoglie i fondi per il libro. Yigit inizia a dubitare che Ender ricordi l'incidente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 16 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
«Perché Ender ha accusato Sahika invece di me Forse vuole incastrarmi, o magari non ricorda nulla di quella notte. » Forbidden Fruit torna con il suo ultimo appuntamento settimanale su Canale 5 alle 14. 25, dal lunedì al sabato. Nella puntata di sabato 21 f