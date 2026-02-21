Fonseca | Milan? Meritavo più tempo Ecco cosa mi avevano chiesto Mi dispiace …

Paulo Fonseca ha espresso delusione per l’esperienza al Milan, dove ha allenato per pochi mesi. La causa? Secondo l’ex tecnico, non ha avuto abbastanza tempo per mettere in atto le sue idee. Ricorda che gli era stato chiesto di raggiungere obiettivi immediati e si è trovato a lavorare sotto pressione. Fonseca ha aggiunto di aver fatto del suo meglio, anche se avrebbe preferito una situazione diversa. Ora si concentra sul suo ruolo al Marsiglia.

"Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto". Queste le parole dell'allenatore del Lione Paulo Fonseca sulla sua avventura sulla panchina del Milan: "Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni". L’allenatore portoghese ha poi continuato: "Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certe cambiamenti in Italia è veramente complicato", estratto dalla lunga a 'The Athletic'. Di lui ha parlato bene l'ex talento del Milan Liberali (ora al Catanzaro): "Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”Mattia Liberali, ex calciatore del Milan, rivive i suoi anni in rossonero e spiega come Fonseca gli abbia dato solide basi nel ruolo.

