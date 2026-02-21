Fonseca | Al Milan meritavo più tempo mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma in Italia non è facile
Paulo Fonseca ha spiegato che il suo breve periodo al Milan è stato influenzato dalla richiesta di modificare il suo stile di gioco. L’allenatore portoghese, ora alla guida del Lione, ha detto che in Italia non è facile adattarsi alle aspettative, anche se avrebbe meritato più tempo. Durante l’intervista, ha condiviso le difficoltà incontrate e le pressioni di dover cambiare le strategie, anche se il progetto non ha avuto modo di svilupparsi a pieno.
L’ex tecnico del Milan, ora al Lione, Paulo Fonseca ha parlato in un’intervista a The Athletic del suo passato in rossonero durato solamente pochi mesi. Le parole di Fonseca. “ Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certi cambiamenti in Italia è veramente complicato. Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto. Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni “. L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
