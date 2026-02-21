Fondo di garanzia e azzardo morale | cosa insegna il caso Banca Progetto

Il fondo di garanzia ha coperto rischi e ha favorito il credito alle piccole imprese, ma il suo uso eccessivo ha creato problemi. La mancanza di limiti ha portato a un aumento del rischio per il sistema finanziario e ha spinto le imprese a dipendere troppo dagli aiuti pubblici. Alla fine, sono le piccole aziende a dover affrontare costi più alti e difficoltà di accesso alla liquidità. La questione rimane aperta e richiede attenzione.

Quando la leva pubblica viene usata senza misura, il conto non resta nei bilanci delle banche: si scarica sul sistema e, alla fine, lo pagano le Pmi, tra credito più selettivo, costi più alti e minore accesso alla liquidità. Ecco il risultato di una gestione discutibile e di un modello di business che, quando si regge quasi esclusivamente sulla leva pubblica, può trasformare uno strumento nato per sostenere le imprese in un fattore di squilibrio. Il caso di Banca Progetto — oggi oggetto di operazioni straordinarie e di mercato dopo il default strutturale — riporta al centro una questione che per anni è rimasta sottovalutata: cosa succede quando il Fondo di Garanzia per le Pmi diventa l'architrave dell'erogazione del credito? Spieghiamolo in modo semplice.