Foggia e Laguna del Re | 21 2 2026 arte natura e tour gratuiti

Il 21 febbraio 2026, Foggia e Laguna del Re ospitano una giornata dedicata a arte, natura e musica, con tour gratuiti aperti a tutti. La manifestazione nasce dall’iniziativa di guide turistiche locali, che vogliono far conoscere le bellezze della zona. Durante la giornata, i partecipanti potranno scoprire scorci nascosti e angoli storici della Capitanata. L’evento coinvolge cittadini e turisti, pronti a vivere un’esperienza all’aperto tra cultura e natura.

Capitanata in festa: Natura, arte e musica celebrano la Giornata della Guida Turistica. La Capitanata si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Guida Turistica con un programma di eventi in programma per sabato 21 febbraio 2026. L'iniziativa prevede un'immersione nella natura dell'Oasi Laguna del Re di Siponto e una visita guidata alla Basilica Cattedrale di Foggia, arricchita da un concerto d'organo, offrendo un'opportunità di scoperta del territorio e della sua ricca eredità culturale. Un'oasi di biodiversità lungo la costa adriatica. L'Oasi Laguna del Re di Siponto accoglierà appassionati di escursionismo e birdwatching a partire dalle ore 10:00.