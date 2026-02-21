Foggia | Agricoltori a rischio su SP13 voragini e ponte cedevole

Gli agricoltori di San Severo segnalano pericoli sulla SP13, dove voragini e un ponte che cede mettono a rischio la sicurezza. La strada, fondamentale per il trasporto di prodotti agricoli, presenta crepe profonde e tratti sconnessi, rendendo difficile il passaggio dei mezzi. La mancanza di interventi tempestivi alimenta l’ansia tra chi lavora nei campi. La situazione preoccupa soprattutto in prossimità delle aree coltivate e delle aziende agricole lungo il percorso.

Foggiano a Rischio: Strada Provinciale 13 nel Mirino degli Agricoltori per Condizioni di Incolumità. Una crescente ondata di preoccupazione si sta diffondendo tra gli agricoltori del Foggiano riguardo alle condizioni della strada provinciale 13, arteria cruciale per l’accesso a numerose aziende agricole situate nel territorio di San Severo. La situazione, già critica, è stata ulteriormente aggravata dalle recenti piogge, che hanno portato alla luce e accentuato i segni di un deterioramento progressivo sia del manto stradale che della struttura di un ponte presente lungo il percorso. Le segnalazioni, come riportano gli agricoltori, lamentano la presenza di vere e proprie voragini sulla carreggiata, rendendo estremamente difficoltoso e pericoloso il transito, soprattutto per i mezzi agricoli pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

