Fisco | AI e e-fatture nel mirino delle Partite IVA controlli più

Il Fisco italiano ha deciso di aumentare i controlli sulle Partite IVA, causato dall’aumento delle segnalazioni di irregolarità nelle dichiarazioni fiscali. Le autorità puntano a usare strumenti digitali avanzati, come intelligenza artificiale e sistemi di e-fatture, per individuare tempestivamente eventuali errori o frodi. Questa svolta mira a rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale e a ridurre le verifiche a sorpresa. La novità riguarda anche le imprese che inviano molte fatture elettroniche ogni giorno.

Il Fisco italiano si prepara a un'intensificazione dei controlli sulle Partite IVA, abbandonando gradualmente un approccio reattivo, basato sulla verifica a posteriori, per abbracciare una strategia di prevenzione alimentata dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. Questo cambiamento strutturale mira a contrastare l'evasione fiscale in modo più efficace, intercettando potenziali irregolarità prima che si concretizzino. L'evoluzione del sistema di controllo si basa sull'analisi incrociata dei dati, sull'utilizzo massiccio delle e-fatture e sull'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale capaci di individuare anomalie e comportamenti sospetti.