Firenze vandali abbattono di notte la statua de L’uomo Comune realizzata da Clet

Nella notte, alcuni vandali hanno abbattuto la statua de “L’uomo Comune” di Clet, installata su Ponte alle Grazie a Firenze. La causa dell’atto sembra essere un gesto di protesta contro l’arte pubblica, che spesso suscita reazioni contrastanti. La statua, molto fotografata e amata dai visitatori, ora si trova in condizioni di danno evidente. I residenti del quartiere si sono svegliati con la sorpresa di vedere la scultura rotta.

Firenze, 21 febbraio 2026 – L' Uomo Comune di Clet, una delle più note installazioni dell'arte contemporanea a Firenze, simbolo pop e soggetto di moltissimi scatti social, installata su Ponte alle Grazie, è stata vandalizzata la notte scorsa. La statua è stata decapitata e gettata in Arno. "Qualcuno ha buttato giù stanotte l'Uomo Comune, però abbiamo perso la testa, abbiamo recuperato solo il corpo. Regalo una mia opera a chi riuscirà a recuperare la testa dell'Uomo Comune nell'Arno a Firenze prima che arrivi a Pisa", ha detto l'artista francese, Clet Abraham, in un video pubblicato suoi profili social in cui ha allegato anche le foto della vandalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

