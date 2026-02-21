Firenze in bici | ciclovie a metà fondi UE sprecati e traffico
Firenze ha avviato progetti di infrastrutture ciclabili, ma molti rimangono incompiuti o mal mantenuti. La causa principale risiede in risorse europee che non sono state sfruttate al meglio, lasciando le piste ciclabili spesso incomplete o usate poco. Le promesse di migliorare la mobilità sostenibile si scontrano con una realtà di lavori in ritardo e di percorsi poco sicuri. La città fatica a creare una rete ciclabile efficace e sicura per i cittadini.
Ciclovie Fiorentine: Tra Promesse di Mobilità e un Terreno di Incertezze. L’espansione della rete ciclabile nella Città Metropolitana di Firenze si scontra con una realtà fatta di progetti incompleti, manutenzione precaria e una pianificazione che fatica a tradursi in un sistema organico e funzionale. L’analisi della situazione attuale rivela una discrepanza significativa tra le ambizioni di promuovere la mobilità sostenibile e la concreta realizzazione di infrastrutture adeguate, sollevando interrogativi sull’efficacia degli investimenti e delle strategie adottate. La frammentazione dei progetti emerge come uno dei principali ostacoli.🔗 Leggi su Ameve.eu
Una rete ciclabile che cresce sulla carta, ma che sul territorio resta spesso incompleta, discontinua e affidata a competenze frammentate.
