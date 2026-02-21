Fiorentina-Pisa Hiljemark | Al Franchi per combattere E lancia Iling-Junior e Loyola

Oscar Hiljemark, allenatore svedese del Pisa, ha dichiarato che la sua squadra scenderà in campo con grande determinazione contro la Fiorentina al Franchi. La causa di questa motivazione è la volontà di conquistare punti importanti in trasferta e dimostrare il carattere del team. Hiljemark ha anche annunciato l’impiego di Iling-Junior e Loyola per dare maggiore spinta offensiva. I tifosi attendono una gara intensa e combattiva.

PISA – E’ molto determinato, Oscar Hilijemark, allenatore svedese del Pisa. Che annuncia una partita da combattimento al Franchi. Che i nerazzurri vogliono vincere perchè potrebbe essere la loro ultima possibilità nel tentativo, ora comunque complicato, di salvarsi. “Non faccio calcoli – dice l’allenatore nerazzurro – ci sono tanti punti da fare, noi vogliamo andare a fare una grande partita a Firenze e combattere”. Il tecnico conferma il forfait per i due portieri Scuffet e Semper confermando in porta il terzo Nicolas. Poche indicazioni per il resto della formazione anche se ‘lancia’ Iling-Junior e Loyola: “Il primo contro il Milan ha giocato bene – ha detto il tecnico – e mi è piaciuto molto, in questo momento può giocare in tante posizioni, non escludo che possa giocare sia a centrocampo che in attacco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

