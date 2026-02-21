Fiorentina-Pisa Hiljemark | Al Franchi per combattere E lancia Iling-Junior e Loyola
Oscar Hiljemark, allenatore svedese del Pisa, ha dichiarato che la sua squadra scenderà in campo con grande determinazione contro la Fiorentina al Franchi. La causa di questa motivazione è la volontà di conquistare punti importanti in trasferta e dimostrare il carattere del team. Hiljemark ha anche annunciato l’impiego di Iling-Junior e Loyola per dare maggiore spinta offensiva. I tifosi attendono una gara intensa e combattiva.
PISA – E’ molto determinato, Oscar Hilijemark, allenatore svedese del Pisa. Che annuncia una partita da combattimento al Franchi. Che i nerazzurri vogliono vincere perchè potrebbe essere la loro ultima possibilità nel tentativo, ora comunque complicato, di salvarsi. “Non faccio calcoli – dice l’allenatore nerazzurro – ci sono tanti punti da fare, noi vogliamo andare a fare una grande partita a Firenze e combattere”. Il tecnico conferma il forfait per i due portieri Scuffet e Semper confermando in porta il terzo Nicolas. Poche indicazioni per il resto della formazione anche se ‘lancia’ Iling-Junior e Loyola: “Il primo contro il Milan ha giocato bene – ha detto il tecnico – e mi è piaciuto molto, in questo momento può giocare in tante posizioni, non escludo che possa giocare sia a centrocampo che in attacco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Pisa, Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna: inizia la loro nuova avventura in nerazzurro. Tutti i dettagliArrivano a Bologna i nuovi acquisti dell’Inter, Hiljemark e Iling-Junior.
Ritorno in Serie A per Iling-Junior: l’ex Juve approda al PisaSamuel Iling-Junior torna in Serie A, firmando con il Pisa dopo aver giocato in Premier League con West Bromwich Albion e Aston Villa.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ? Pisa, Hiljemark: Fantastici a livello tattico, ma abbiamo dormito in due situazioni! Sul derby con la Fiorentina…; Pronostico Fiorentina-Pisa: analisi, quote e consigli; Di Canio avverte la Fiorentina: Pisa difficile? Segna pochissimo, ma attenzione; Al Franchi per battere la Fiorentina. Conto alla rovescia per il derby. Hiljemark dritto all’obiettivo: Tre punti per la squadra e i tifosi.
Pisa, Hiljemark: Fiorentina? Sfida storica. Lì per vincereLe dichiarazioni in conferenza stampa di Oscar Hiljemark all'antivigilia della sfida del Pisa contro la Fiorentina ... gianlucadimarzio.com
Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: Hiljemark scioglie il rebus portiere. A Firenze è sfida veraIl derby dell’Arno si avvicina con più di un nodo da sciogliere in casa Pisa. Oscar Hiljemark è chiamato a risolvere il rebus portiere. tuttomercatoweb.com
Hiljemark come Siemieniec: parole forti alla vigilia di Fiorentina-Pisa. Spavalderia o strategia Analisi e peso del derby per la classifica - facebook.com facebook
Hiljemark come Siemieniec: parole forti alla vigilia di Fiorentina-Pisa. Spavalderia o strategia Analisi e peso del derby per la classifica x.com